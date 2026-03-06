В Подмосковье на предприятия трудоустраиваются около 96% выпускников колледжей
Около 96% выпускников подмосковных колледжей выходят на работу на предприятия региона. Об этом рассказала депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова, сообщает пресс-служба партии.
Обеспечение кадрами промышленной сферы является одним из приоритетов деятельности «Единой России». Достичь этой цели помогает федеральный проект «Профессионалитет», который активно реализуется в Московской области.
«Сегодня Подмосковье входит в топ-5 регионов по участию в этом проекте: у нас к нему присоединились 38 колледжей и два вуза. По результатам минувшего года процент трудоустройства участников проекта составляет почти 97%. Для нашей страны это высокий показатель», — сказала Лидия Антонова.Кроме того, в Подмосковье с 2022 года действует программа «Кадры для импортозамещения». В рамках этой программы практику на областных предприятиях прошли свыше 19 тысяч студентов колледжей и более семи с половиной тысяч из них успешно трудоустроились.
Ранее спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что промышленная сфера региона показывает уверенный рост. Этот вопрос обсуждался на региональном экспертном круглом столе «Промышленность Подмосковья. Есть результат!», ставшим продолжением федерального круглого стола партии, который прошёл в Екатеринбурге.