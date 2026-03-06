В Подмосковье на предприятия трудоустраиваются около 96% выпускников колледжей

06 марта 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Около 96% выпускников подмосковных колледжей выходят на работу на предприятия региона. Об этом рассказала депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова, сообщает пресс-служба партии.





Обеспечение кадрами промышленной сферы является одним из приоритетов деятельности «Единой России». Достичь этой цели помогает федеральный проект «Профессионалитет», который активно реализуется в Московской области.





«Сегодня Подмосковье входит в топ-5 регионов по участию в этом проекте: у нас к нему присоединились 38 колледжей и два вуза. По результатам минувшего года процент трудоустройства участников проекта составляет почти 97%. Для нашей страны это высокий показатель», — сказала Лидия Антонова.