Подмосковные полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
21-летнюю жительницу Тюмени и 16-летнего подростка из Ставропольского края, выполнявших роль курьеров в мошеннической схеме, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Жертвой обмана стала 77-летняя жительница Шатуры. Преступники позвонили ей, назвались представителями правоохранительных органов и убедили пожилую женщину, что от её имени оформлена доверенность на террориста, поэтому все сбережения нужно обналичить и «задекларировать».
«Пенсионерка под давлением злоумышленников сняла со счетов около семи с половиной миллионов рублей и отдала трём курьерам. Но мошенники продолжали ей звонить и требовали передать оставшиеся деньги. Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.После этого под контролем оперативников пенсионерка передала муляж денег девушке-курьеру, которую сразу задержали. А потом полицейские сумели разыскать и задержать курьера-подростка, который забирал деньги ранее.
Девушка рассказала, что сама стала жертвой мошенников. Она выполняла их поручения, чтобы погасить якобы оформленный на неё кредит. А юноша нашёл подработку в одном из мессенджеров: в его обязанности входило распечатывать документы, отвозить их клиентам, забирать посылки и отвозить, куда велит куратор.