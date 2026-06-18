Подмосковные полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников

18 июня 2026, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

21-летнюю жительницу Тюмени и 16-летнего подростка из Ставропольского края, выполнявших роль курьеров в мошеннической схеме, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Жертвой обмана стала 77-летняя жительница Шатуры. Преступники позвонили ей, назвались представителями правоохранительных органов и убедили пожилую женщину, что от её имени оформлена доверенность на террориста, поэтому все сбережения нужно обналичить и «задекларировать».





«Пенсионерка под давлением злоумышленников сняла со счетов около семи с половиной миллионов рублей и отдала трём курьерам. Но мошенники продолжали ей звонить и требовали передать оставшиеся деньги. Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.