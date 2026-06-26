Свыше 3000 бойцов студенческих отрядов Подмосковья заступили на летнее дежурство

26 июня 2026, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Бойцы студенческих педагогических отрядов Московской области приступили к работе в детских лагерях и центрах по всей России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Этим летом на трудовую смену вышли более 3000 студентов региона.

«География работы охватывает восемь областных площадок, а также федеральные центры «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена». Вожатые занимаются полным циклом сопровождения отрядов: отвечают за адаптацию детей, соблюдение распорядка дня, проведение спортивных и творческих мероприятий», – пояснила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Сезон для вожатых – это всегда про ответственность, команду и любовь к делу. Для многих ребят лагерь станет первым серьёзным трудовым опытом, а для кого-то – продолжением собственной истории. Вчера они были участниками смен, а сегодня сами становятся взрослыми, на которых равняются дети», – подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.