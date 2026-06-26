Свыше 3000 бойцов студенческих отрядов Подмосковья заступили на летнее дежурство
Бойцы студенческих педагогических отрядов Московской области приступили к работе в детских лагерях и центрах по всей России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Этим летом на трудовую смену вышли более 3000 студентов региона.
«География работы охватывает восемь областных площадок, а также федеральные центры «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена». Вожатые занимаются полным циклом сопровождения отрядов: отвечают за адаптацию детей, соблюдение распорядка дня, проведение спортивных и творческих мероприятий», – пояснила глава министерства Екатерина Швелидзе.
Перед тем, как приступить к работе, все студенты прошли обучение в Школе вожатых студенческих отрядов Московской области. Подготовка включала изучение детской психологии и конфликтологии, основ безопасности жизнедеятельности, игротехники, организации массовых мероприятий. По итогам обучения и успешной сдачи аттестации будущие вожатые получили свидетельства гособразца, дающие право работать детьми.
«Сезон для вожатых – это всегда про ответственность, команду и любовь к делу. Для многих ребят лагерь станет первым серьёзным трудовым опытом, а для кого-то – продолжением собственной истории. Вчера они были участниками смен, а сегодня сами становятся взрослыми, на которых равняются дети», – подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.
Присоединиться к региональному педагогическому отряду может каждый студент образовательной организации Московской области. Набор в Школу вожатых стартует перед началом нового трудового сезона. Заполнить анкету на вступление в отряд можно в группе студотрядов Московской области в соцсети «ВКонтакте».