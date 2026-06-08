Единороссы поздравили соцработников с профессиональным праздником

08 июня 2026, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

В Московской области работают более 14 000 социальных работников. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Московской области.





День социального работника отмечают в России 8 июня. Это праздник тех, кто ежедневно поддерживает людей в непростых жизненных обстоятельствах. Их работа – настоящее служение.



Социальных работников Подмосковья поздравил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«Сегодня мы чествуем людей, профессия которых – быть рядом с теми, кто нуждается во внимании и заботе. Каждый день вы работаете со старшим поколением и гражданами с инвалидностью, помогаете семьям в сложных жизненных ситуациях. Ваш труд требует большого терпения, выдержки и искреннего участия. Спасибо за преданность делу и неизменную отзывчивость», – сказал парламентарий.

И. Брынцалов (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

«Кто-то приезжает и плохо ходит, а потом начинает ходить. Мы помогаем им в быту. Но главное – внимание и забота, без которых им так сложно», – поделилась Наталья.

«Случайно узнала, что здесь буду очень нужна. Пришла работать медсестрой. Чувствую себя на своём месте. Очень люблю своих постояльцев, стараюсь относиться к ним с теплом и пониманием. У каждого своя история, боль, переживания. Хочется просто быть рядом и помогать», – сказала Жигулина.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Я нахожусь здесь уже больше четырёх лет. Когда меня привезли, я не могла ходить. А теперь хожу, и это стало возможным только благодаря усилиям работников пансионата. Условия для жизни тут прекрасные, каждый день у нас что-то происходит. Мы рисуем, лепим, развиваем моторику, устраиваем конкурсы, собираемся на чаепития, вспоминаем семьи. Здесь мы как одна большая семья», – рассказала Светлана Туринская.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО