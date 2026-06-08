Единороссы поздравили соцработников с профессиональным праздником
В Московской области работают более 14 000 социальных работников. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Московской области.
День социального работника отмечают в России 8 июня. Это праздник тех, кто ежедневно поддерживает людей в непростых жизненных обстоятельствах. Их работа – настоящее служение.
Социальных работников Подмосковья поздравил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.
«Сегодня мы чествуем людей, профессия которых – быть рядом с теми, кто нуждается во внимании и заботе. Каждый день вы работаете со старшим поколением и гражданами с инвалидностью, помогаете семьям в сложных жизненных ситуациях. Ваш труд требует большого терпения, выдержки и искреннего участия. Спасибо за преданность делу и неизменную отзывчивость», – сказал парламентарий.
В Московской области по Народной программе «Единой России» для социальных работников предусмотрены различные меры поддержки. Среди них – стимулирующие выплаты, компенсация аренды жилья.
Выплату на жильё получает сотрудница пансионата «Ногинский» Наталья Парфёнова, которая уже восемь лет помогает людям с ментальными нарушениями. Их в отделении – 65 человек.
«Кто-то приезжает и плохо ходит, а потом начинает ходить. Мы помогаем им в быту. Но главное – внимание и забота, без которых им так сложно», – поделилась Наталья.Лариса Жигулина работает в пансионате три года. Она приехала из Мариуполя. Ей тоже помогают выплатами на аренду жилья.
«Случайно узнала, что здесь буду очень нужна. Пришла работать медсестрой. Чувствую себя на своём месте. Очень люблю своих постояльцев, стараюсь относиться к ним с теплом и пониманием. У каждого своя история, боль, переживания. Хочется просто быть рядом и помогать», – сказала Жигулина.
Постояльцы с благодарностью говорят о своих помощниках.
«Я нахожусь здесь уже больше четырёх лет. Когда меня привезли, я не могла ходить. А теперь хожу, и это стало возможным только благодаря усилиям работников пансионата. Условия для жизни тут прекрасные, каждый день у нас что-то происходит. Мы рисуем, лепим, развиваем моторику, устраиваем конкурсы, собираемся на чаепития, вспоминаем семьи. Здесь мы как одна большая семья», – рассказала Светлана Туринская.
Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия», председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев добавил, что, помимо помощи в аренде жилья, в регионе также установлены выплаты молодым специалистам в 50 000 рублей при трудоустройстве и ещё 100 000 – за второй год работы. Для
привлечения специалистов запустили программу «Приведи друга».
Меры поддержки соцработников закреплены в народной программе «Единой России», сформированной в 2021 году. В Московской области она выполнена на 98%. В программу вошло около 780 000 наказов жителей региона.
Сегодня партия собирает наказы для новой народной программы. Уже поступило свыше 150 000 предложений. Их можно направлять в муниципальные общественные приёмные партии, по телефону горячей линии 8 (800) 200-89-50 или через электронную форму на сайте.