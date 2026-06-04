Глава Королёва пригласил жителей принять участие в квесте «Город пЕРемен»

04 июня 2026, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Город пЕРемен» — квест-путешествие по объектам, построенным, реконструированным и благоустроенным по Народной программе «Единой России», — состоится в Королёве в субботу, 6 июня. Глава округа Игорь Трифонов пригласил принять в нём участие жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Игорь Трифонов рассказал, что тоже попытается выполнить задания квеста.





«Мы с командой уже зарегистрировались. Уверен, будет интересно и тем, кто живёт здесь всю жизнь, и тем, кто приедет впервые. Королёв за последние годы заметно изменился, и я рад, что у жителей появится возможность увидеть эти перемены своими глазами», — сказал Трифонов.

«Участники не читают официальные отчеты и не смотрят презентации о работе «Единой России» и местных властей, они идут по городу, отгадывают головоломки и сами видят, какие перемены произошли в городских округах за последние пять лет. Каждый объект на маршруте — это наказ жителей, который стал реальностью», — сказала руководительница «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.