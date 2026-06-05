«Город пЕРемен» в Королёве завершит серию квестов по народной программе
В Королёве 6 июня пройдёт городской квест «Город пЕРемен». Это третий и заключительный этап уникального проекта «Единой России» и «Молодой Гвардии» Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.
Одним из участников квеста станет трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по каратэ, мастер спорта международного класса Рамил Гасанов. Вместе с командой он пройдёт по маршруту перемен – объектам, построенным, реконструированным или благоустроенным по инициативе жителей и вошедшим в народную программу «Единой России». Задания составлены так, что выполнить их без физического присутствия на точке невозможно.
«Перед каждым квестом синоптики нас пугали – обещали ураганы и ливни. Но каждый раз погода оказывалась идеальной: в Видном – солнце, в Балашихе – тоже. Это как знак свыше о том, что квест нужен людям. И сейчас после получения обратной связи мы в этом убедились. Нам присылают сотни благодарностей, читать их очень приятно. Мы очень старались подарить людям тепло и улыбки, и, кажется, получилось», – рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области ДианаВсе, кто финиширует с результатом от 100 баллов, получит сувениры от организаторов. Помимо этого, партнёры квеста подготовили призовой фонд. Большая его часть достанется не только победителям, но и те участники, которые дошли до финиша. Как рассказали организаторы, это будут промокоды от известной сети пиццерий, флаеры в кофейни, сертификаты в салоны красоты и студии танцев.
Алумянц.
Правила участия в квесте просты. Нужно собрать команду от одного до пяти человек, один из которых должен быть старше 18 лет. Регистрация открыта на сайте.
Все зарегистрированные команды получат стартовые сувениры.
Участие в квесте бесплатное. Старт – 6 июня в 11 часов по адресу: Королёв, ул. Терешковой, д. 1.
23 мая квест «Город пЕРемен» по объектам народной программы «Единой России» прошёл в Видном, 31 мая – в Балашихе. В обоих городах участниками стали более четырёх тысяч человек.