«Город пЕРемен» в Королёве завершит серию квестов по народной программе

05 июня 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

В Королёве 6 июня пройдёт городской квест «Город пЕРемен». Это третий и заключительный этап уникального проекта «Единой России» и «Молодой Гвардии» Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.





Одним из участников квеста станет трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по каратэ, мастер спорта международного класса Рамил Гасанов. Вместе с командой он пройдёт по маршруту перемен – объектам, построенным, реконструированным или благоустроенным по инициативе жителей и вошедшим в народную программу «Единой России». Задания составлены так, что выполнить их без физического присутствия на точке невозможно.

«Перед каждым квестом синоптики нас пугали – обещали ураганы и ливни. Но каждый раз погода оказывалась идеальной: в Видном – солнце, в Балашихе – тоже. Это как знак свыше о том, что квест нужен людям. И сейчас после получения обратной связи мы в этом убедились. Нам присылают сотни благодарностей, читать их очень приятно. Мы очень старались подарить людям тепло и улыбки, и, кажется, получилось», – рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана

Алумянц.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО