Подмосковные танцоры станут участниками Всероссийской акции ко Дню Победы

08 мая 2026, 15:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Юные участники танцевально-спортивного клуба «Звёздный Вальс» из Ленинского городского округа в этом году представят ЦФО на Всероссийском конкурсе «Спортсмены салютуют Великой Победе». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Конкурс проходит ежегодно в преддверии Дня Победы.

«Ребята из Подмосковья подготовили композицию «Привет из сорок пятого». Хореографическая постановка передаёт уважение и благодарность героям Великой Отечественной войны. В съёмках приняли участие спортсмены клуба, отразившие через пластику темы памяти, преемственности поколений и патриотизма», – рассказали в ведомстве.