Подмосковные танцоры станут участниками Всероссийской акции ко Дню Победы
Юные участники танцевально-спортивного клуба «Звёздный Вальс» из Ленинского городского округа в этом году представят ЦФО на Всероссийском конкурсе «Спортсмены салютуют Великой Победе». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс проходит ежегодно в преддверии Дня Победы.
«Ребята из Подмосковья подготовили композицию «Привет из сорок пятого». Хореографическая постановка передаёт уважение и благодарность героям Великой Отечественной войны. В съёмках приняли участие спортсмены клуба, отразившие через пластику темы памяти, преемственности поколений и патриотизма», – рассказали в ведомстве.
Конкурс проводится среди федеральных округов. Организатором выступает Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. В проекте участвуют спортсмены со всей страны.