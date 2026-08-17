Резидент ОЭЗ «Дубна» внедряет в производство собственные разработки

17 августа 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «НТ-Дубна», являющаяся резидентом ОЭЗ «Дубна», развивает производство оборудования для внешних инженерных сетей, превращая свои разработки в востребованные коммерческие продукты. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Главное направление деятельности предприятия – производство локальных очистных сооружений. Например, «НТ-Дубна» разработала и запатентовала решение с применением биофильтров, которое повышает эффективность очистки сточных вод и обеспечивает стабильную работу оборудования даже при неравномерной нагрузке.



В 2023 году компания вывела на рынок новую модель малого локального очистного сооружения «НТ-БИО» для переработки загрязнённых бытовых стоков.



В этом году компания получила патент на канализационный колодец с усиленным днищем. Разработка решает проблему деформации полимерного днища колодца под воздействием грунтовых вод.



Эту и другую продукцию компания выпускает на производственной площадке полного цикла в ОЭЗ «Дубна». По итогам прошлого года выручка «НТ-Дубна» превысила 120 миллионов рублей.



Компания пользуется мерами господдержки. Так, при поддержке Фонда содействия инновациям проведена разработка локальных очистных сооружений малого типа с собственным компрессором. Фонд развития промышленности Московской области предоставил предприятию льготный заём на покупку современного оборудования для производства пластиковой трубной продукции и локальных очистных сооружений нового поколения. Кроме того, компания получила региональную субсидию на компенсацию части затрат на закупку оборудования.

«НТ-Дубна» – пример малой технологической компании, которая использует возможности особой экономической зоны для развития и коммерциализации собственных решений. Государственная поддержка помогает ей последовательно проходить путь от разработки и испытаний новых технологий до их серийного производства и вывода на рынок», – отметил гендиректор УК ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.