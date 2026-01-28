Мособлводоканал перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада
Из-за сильного снегопада, который будет в Подмосковье еще несколько дней, Мособлводоканал перевёл все свои филиалы в режим повышенной готовности. Такое решение приняли по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, сообщили в ведомстве.
Специалисты усилили контроль за ключевыми объектами инфраструктуры — водозаборными узлами, канализационными насосными станциями и очистными сооружениями. Сотрудники также следят за прилегающими территориями и своевременно убирают снег, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения.
Особое внимание уделяют удалённым объектам, которые работают в автоматическом режиме и не имеют постоянного персонала. Такие точки проверяют особенно тщательно.
Служба оперативного реагирования Мособлводоканала продолжает работать круглосуточно — без выходных и перерывов, чтобы быстро устранять возможные сбои в период непогоды.
Читайте также: