Мособлводоканал перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада

28 января 2026, 09:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Из-за сильного снегопада, который будет в Подмосковье еще несколько дней, Мособлводоканал перевёл все свои филиалы в режим повышенной готовности. Такое решение приняли по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, сообщили в ведомстве.