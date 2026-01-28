В Можайске и Кашире устраняют последствия сильнейшего снегопада

28 января 2026, 09:04

оригинал Фото: Мария Шматкова

Можайск пережил один из самых сильных снегопадов с 2005 года. В связи с обильными осадками на улицы, дворы и муниципальные дороги вышли дополнительные бригады.





По информации пресс-службы округа, на основных трассах работают 17 комбинированных дорожных машин, четыре трактора МТЗ, три грейдера и три погрузчика различной мощности. Девять бригад, каждая из которых состоит из 50 дорожных рабочих, трудятся в круглосуточном режиме.



В Кашире за сутки также выпало рекордное количество снега. Глава городского округа Роман Пичугин в своем телеграм-канале призвал убрать автомобили с обочин дорог, чтобы не затруднять работу спецтехники.





«Мы в первую очередь расчищаем основные транспортные магистрали и подъезды к важным социальным объектам: больницам, школам и детским садам», — добавил он.