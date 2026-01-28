Уборка улиц Подмосковья продолжается в условиях рекордного снегопада
Видео: Администрация г.о. Жуковский
В Подмосковье продолжается рекордный снегопад. Высота снежного покрова достигла 25-30 см, а в течение дня ожидается прирост еще на 10-15 см. На уборку улиц вышли около 30 тысяч рабочих с более чем семью тысячами единиц спецтехники.
В Красногорске коммунальные бригады трудятся над уборкой подходов к остановкам и социальным объектам. В Одинцово дорожные службы привели свою технику в полную готовность, очистив важные шоссе и улицы. Коломна также активно справляется со снегом, где работают 45 дорожных рабочих и 39 единиц техники. В Егорьевске две бригады, каждая из которых состоит из семи человек, вышли на ночную уборку. Раменский округ использует технику с системами мониторинга для быстрого реагирования на сложные участки. Люберцы расширили проезжую часть на улице Власова и освободили остановку.
Кашира столкнулась с рекордным количеством снега, поэтому коммунальные службы перешли на круглосуточный график работы. В Солнечногорске колонна из снегоуборочных машин успешно очистила основные транспортные артерии. Можайск также не остался в стороне, задействовав 60 человек и семь единиц техники. Дополнительно почти 800 единиц техники от различных министерств помогают в уборке. Более 150 волонтеров подключились к масштабной акции по очистке улиц. В Подмосковье запустили новую систему контроля за уборкой снега под названием «Яндекс Вектор», которая обеспечивает постоянное наблюдение за работой всех специалистов и техники.
Читайте также: