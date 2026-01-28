Уборка улиц Подмосковья продолжается в условиях рекордного снегопада

28 января 2026, 09:06

В Подмосковье 30 тысяч коммунальщиков и 7 тысяч единиц техники убирают снег

Видео: Администрация г.о. Жуковский

В Подмосковье продолжается рекордный снегопад. Высота снежного покрова достигла 25-30 см, а в течение дня ожидается прирост еще на 10-15 см. На уборку улиц вышли около 30 тысяч рабочих с более чем семью тысячами единиц спецтехники.