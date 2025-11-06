Эффективность коммунальных служб Зарайска увеличила цифровизация

06 ноября 2025, 09:17

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

В работу служб благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Зарайска начали внедрять мобильное приложение «Яндекс.Вектор». Оно помогает оптимизировать рабочие процессы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В приложении руководители служб создают карты уборки и могут отслеживать ход выполнения заданий в режиме реального времени, включая соответствие маршрутам и объём сделанного.





«Сейчас «Яндекс.Вектор» используется для координации труда около 50 рабочих. Но вскоре к системе присоединятся все 136 человек, задействованных в этой сфере, включая водителей уборочных машин», — говорится в сообщении.