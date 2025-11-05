В Подмосковье с начала года создали 130 быстрых электрических заправочных станций

05 ноября 2025, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Подмосковье в этом году заработали 130 новых быстрых электрических заправочных станций, заявленных инвесторами на получение субсидий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.







«В прошлом году завершился пилотный проект «Электромобиль и водородный автомобиль», стимулировавший развитие сети ЭЗС. Благодаря ему с 2022 года в регионе появилось 277 быстрых зарядных станций. При этом инвесторы вернули 610 млн рублей, вложенных в строительство зарядной инфраструктуры», – завил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО



«В начале года предполагалось создать больше зарядных станций. Но план изменился из-за сроков проработки программы господдержки федеральным министерством. Сейчас заявку на возмещение части средств для приобретения оборудования и техническое присоединение подали по 130 «быстрым» ЭЗС. Остальные сдадут в 2026 году. Они станут претендовать на субсидию следующего года», – пояснили в МТДИ.