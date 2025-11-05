В Подмосковье с начала года создали 130 быстрых электрических заправочных станций
В Подмосковье в этом году заработали 130 новых быстрых электрических заправочных станций, заявленных инвесторами на получение субсидий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«В прошлом году завершился пилотный проект «Электромобиль и водородный автомобиль», стимулировавший развитие сети ЭЗС. Благодаря ему с 2022 года в регионе появилось 277 быстрых зарядных станций. При этом инвесторы вернули 610 млн рублей, вложенных в строительство зарядной инфраструктуры», – завил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
В этом году программу субсидирования ведет Минпромторг России. В новом документе увеличили размер компенсации для инвестора. Помимо этого, добавили возможность строить группу ЭЗС. Изменились условия оформления, управления и контроля.
«В начале года предполагалось создать больше зарядных станций. Но план изменился из-за сроков проработки программы господдержки федеральным министерством. Сейчас заявку на возмещение части средств для приобретения оборудования и техническое присоединение подали по 130 «быстрым» ЭЗС. Остальные сдадут в 2026 году. Они станут претендовать на субсидию следующего года», – пояснили в МТДИ.По данным ведомства, сегодня в Подмосковья насчитывают около 900 зарядных станций. Более половины из них – 452 – «быстрые». До конца года количество зарядных станций в регионе планируют увеличить до тысячи единиц.