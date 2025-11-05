В городском округе Фрязино до 2027 года расселят шесть аварийных домов

05 ноября 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьёв рассказал в ходе рабочей встречи губернатору Андрею Воробьёву о реализации программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. По словам главы, в 2014 года расселили семь аварийных многоквартирных домов, построили два новых дома. Всего переселили 209 жителей.







«До 2027 года включительно мы расселим оставшиеся шесть домов. Улучшим качество жилищных условий ещё для 140 человек. Строительство города началось в 1950-е годы. Часть жилищного фонда требует обновления. Благодаря вашей поддержке у нас реализуется проект комплексного развития территории – реновации. Мы сносим 42 ветхих дома и строим около 333 000 квадратных метров нового жилья. Сейчас разрабатывается проект планировки территории. В следующем году начнём строительство первого дома», – отметил глава.