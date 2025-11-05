В Подмосковье по программе губернатора строят газопроводы в 84 населённых пунктах

05 ноября 2025, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области по губернаторской программе газификации ведут строительство газопроводов более чем в 80 населённых пунктах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.





В ноябре газопроводы прокладывают в 84 негазифицированных населённых пунктах в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». В 18 из них строительство завершат в этом году. До конца декабря новые газопроводы появятся в деревне Анино, селе Покровское, посёлке Трехмарьино Волоколамского муниципального округа, деревне Васильково муниципального округа Егорьевск и так далее.

«В губернаторскую программу газификации в этом году вошли 70 населённых пунктов. До конца года в Подмосковье проложат 250 километров новых газораспределительных сетей. В рамках президентского проекта «Социальная газификация к газу смогут подключиться 9300 жителей», – отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов