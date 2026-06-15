ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам сдали 16 000 школьников Подмосковья

15 июня 2026, 21:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

11-классники Московской области сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам в рамках основного периода Единого госэкзамена. В итоговой аттестации участвовали свыше 16 000 выпускников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Более 6,5 тысяч школьников региона зарегистрировались на ЕГЭ по биологии, около 1000 написали экзамен по географии, порядка 7000– по иностранным языкам.

«Для проведения экзаменов в Подмосковье организовали 188 пунктов. За происходящим в этих пунктах следили около 400 общественных наблюдателей. В ситуационных центрах видеонаблюдения процедуру контролировали свыше 300 онлайн-наблюдателей», – отметили в ведомстве.