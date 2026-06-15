ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам сдали 16 000 школьников Подмосковья
11-классники Московской области сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам в рамках основного периода Единого госэкзамена. В итоговой аттестации участвовали свыше 16 000 выпускников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Более 6,5 тысяч школьников региона зарегистрировались на ЕГЭ по биологии, около 1000 написали экзамен по географии, порядка 7000– по иностранным языкам.
«Для проведения экзаменов в Подмосковье организовали 188 пунктов. За происходящим в этих пунктах следили около 400 общественных наблюдателей. В ситуационных центрах видеонаблюдения процедуру контролировали свыше 300 онлайн-наблюдателей», – отметили в ведомстве.Результаты экзаменов по биологии и географии станут известны не позднее 29 июня, по иностранным языкам – к 1 июля. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене в основной день по уважительным причинам, предусмотрены резервные сроки: 22 июня можно будет сдать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, 23 июня – по биологии и географии.
Следующие экзамены в рамках основного периода ЕГЭ запланированы на 18 и 19 июня. Выпускники будут сдавать информатику и устную часть иностранных языков.