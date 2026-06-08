ЕГЭ по математике сдали более 39 тысяч подмосковных выпускников

08 июня 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Единый госэкзамен по математике состоялся 8 июня, в Московской области его сдавали свыше 39 тысяч человек: 21,8 тысячи выбрали профильный уровень, а около 17,2 тыс. — базовый. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





ЕГЭ проводился в 272 областных пунктах. На них работали свыше 700 общественных наблюдателей. Кроме того, ещё почти 700 наблюдателей контролировали ход экзамена онлайн.





«Экзамен базового уровня длился 180 минут, продвинутого — 235 минут. Базовая работа включала выполнение 21 задания, профильная — 12 заданий с кратким ответом и семь — с развёрнутым», — говорится в сообщении.