ОГЭ по предметам по выбору в основной период сдали 10 000 школьников Подмосковья
Подмосковные выпускники 19 июня написали ОГЭ по географии, информатике, биологии, химии и физике в рамках основного периода. В экзаменах участвовали более 10 000 школьников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Географию сдавали свыше 2 300 человек, информатику – более 2 900, обществознание – 2 300, физику – 640, химию – 294, историю — 861, биологию – 749.
«Итоговая аттестация проходила в 152 пунктах проведения. За ходом основного государственного экзамена наблюдали более 30 000 человек – от руководителей ППЭ до технических специалистов и организаторов», – рассказали в министерстве.Результаты школьники смогут узнать не позднее 1 июля. Те, кто не присутствовал на экзамене по уважительной причине, могут сдать его в резервные даты – 3 и 6 июля.
Первый экзамен в рамках резервного периода состоится 29 июня. Девятиклассники будут сдавать математику.