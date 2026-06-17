Волоколамский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
В Волоколамске обнародовали результаты Единого государственного экзамена по русскому языку. Максимальные 100 баллов набрал выпускник средней школы №3 Максим Горячев, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
Школьник оказался четвёртым стобалльником этого года.
«Высокий результат стал итогом упорной работы, настойчивости и ответственного отношения к учёбе. Большой вклад в успех выпускника внесла учитель русского языка и литературы Екатерина Николаевна Голованова. Она сопровождала Максима на пути к экзамену», – рассказали в администрации.Ранее 100 баллов набрали: по химии – Елена Варанкина из школы №2, по литературе – Виктория Антонова из гимназии №1, по истории – Степан Полозов из школы №3.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.