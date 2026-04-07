Егорьевская компания начала выпуск многоразовых бутылок при федеральной поддержке
Работающая в Егорьевске компания «Бытпласт» запустила новую производственную линию по выпуску многоразовых бутылок для воды. Их будут изготавливать под брендом Phibo, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Проект реализуют при поддержке федерального Фонда развития промышленности.
«Компания работает в Подмосковье более 20 лет, выпуская пластиковые товары для дома, кухни и сада, а также товары для детей. Предприятие активно развивается, осваивая новые направления производства. Так, «Бытпласт» запустил производство многоразовых бутылок для воды. Суммарный объём инвестиций в проект – 208 млн рублей. Из них 100 привлечено в виде льготного займа федерального ФРП», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, в рамках реализации проекта компания приобрела инжекционно-выдувное оборудование и пресс-формы для создания новых изделий. Бутылки Phibo оснащены удобными клапанами, крышками, петлями-держателями, ручками и другими практичными элементами. Герметичная конструкция крышек надёжно защищает от протечек. А широкий ассортимент форм и цветов разработан собственной дизайн-студией.
Как напомнили в министерстве, за время деятельности ФРП России профинансировал более двух тысяч промышленных проектов в 79 регионах России.
Займами фонда могут воспользоваться и предприятия из Подмосковья.