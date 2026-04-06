В Подмосковье стартовала «Неделя без турникетов» для школьников и студентов

06 апреля 2026, 17:03

В начале апреля по всей стране прошли первые мероприятия весеннего этапа Всероссийской профориентационной акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». В Подмосковье её организует Московское областное региональное отделение СоюзМаш, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Производственные и научные организации открыли двери для школьников, студентов колледжей и вузов. Молодёжь больше узнает о машиностроении, познакомится с востребованными профессиями.

«Важно, чтобы молодые могли увидеть современные технологии в действии, узнали о перспективах работы в промышленности, осознанно выбрали профессиональный путь. «Неделя без турникетов» даёт возможность прикоснуться к будущему отечественного машиностроения», – сказал первый зампредседателя Союза машиностроителей России, глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.