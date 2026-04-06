Под Волоколамском построят производство компонентов для пищевой промышленности
В Волоколамском муниципальном округе появится производственный комплекс по выпуску компонентов для пищевой промышленности и готовых продуктов. Его построит компания «Дека», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания получила для реализации инвестпроекта четыре земельных участка по упрощённой процедуре – без проведения торгов.
«Завод будет выпускать для пищевой промышленности гидролизованный коллаген. Объём инвестиций составит 650 млн рублей. На предприятии планируют создать более 100 рабочих мест. Масштабный инвестпроект получил поддержку региона: под строительство производственного комплекса в аренду передали четыре земельных участка без проведения торгов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Суммарная площадь земельных участков превышает 7,5 гектаров. Компания построит на них производственно-складское здание, склады хранения сырья и готовой продукции, трансформаторную подстанцию и котельную.
Предприятие будет производить гидролизованные белки, молочный составной и кормовой продукты, пептиды и бульоны. Производственная мощность завода составит без малого 1500 тонн продукции в год.
Запустить производство планируют в 2029 году.