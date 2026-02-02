Егорьевская птицефабрика получит льготный заём на реконструкцию производства
Егорьевской птицефабрике одобрили выдачу льготного займа на реконструкцию комбикормового завода для птицы. Кредит предоставит Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Вклад фонда составит более 43% от общего объёма инвестиций в модернизацию производства.
«Всего Егорьевская птицефабрика планирует инвестировать в развитие действующего предприятия по свыше 345 млн рублей. Из них в областном Фонде развития промышленности компания получит 150 миллионов рублей», — отметила зампред регионального правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.Реконструкцию планируется провести за десять месяцев с момента получения займа.