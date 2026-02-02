Егорьевская птицефабрика получит льготный заём на реконструкцию производства

02 февраля 2026, 12:31

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Егорьевской птицефабрике одобрили выдачу льготного займа на реконструкцию комбикормового завода для птицы. Кредит предоставит Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.





Вклад фонда составит более 43% от общего объёма инвестиций в модернизацию производства.





«Всего Егорьевская птицефабрика планирует инвестировать в развитие действующего предприятия по свыше 345 млн рублей. Из них в областном Фонде развития промышленности компания получит 150 миллионов рублей», — отметила зампред регионального правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.