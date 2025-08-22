Егорьевская птицефабрика улучшила показатели благодаря федеральному проекту
На Егорьевской птицефабрике финишировал первый этап реализации федерального проекта «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Три месяца сотрудники предприятия вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области внедряли инструменты бережливого производства. Пилотным потоком выбрали производство мясных полуфабрикатов из охлаждённого мяса индейки. Проведённая диагностика процесса позволила выявить проблемные места и составить план по повышению эффективности», – рассказали в ведомстве.В ходе следующего этапа планируется внедрить гибкую загрузку, стандартизацию типовых операционных процедур, минимизировать простои оборудования с помощью таких методов решения проблем, как «5 почему» и «Диаграмма Ишикавы».
Егорьевская птицефабрика выпускает продукцию под торговой маркой «ИНДИС». На ней производят более 30 наименований высококачественных продуктов из мяса индейки.
Как напомнили в ведомстве, чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» нужно подать заявку на ИТ-платформе.