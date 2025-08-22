В Подмосковье запустили новое производство лекарств и медицинской продукции
В Электрогорске расширили производство медицинской продукции. Проект реализует компания «ЭКОлаб», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В рамках инвестпроекта компания ввела в эксплуатацию очередной производственный объект. Это уже шестой цех компании по производству лекарств и медицинской продукции. Объём инвестиций в расширение фармацевтического производства составил около 500 млн рублей. На предприятии уже создали более 50 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.«ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции. Это наборы для лабораторной диагностики неинфекционных заболеваний, иммунологических и биохимических исследований, лекарственные препараты. Компания неоднократно становилась получателем поддержки правительства Подмосковья.