В Богородском округе начали установку нового комплекса очистных сооружений
Установка нового комплекса блочно-модульных очистных сооружений началась в деревне Тимохово Богородского городского округа в рамках модернизации объекта, запустить обновлённые очистные сооружения планируется уже в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Сейчас рабочие приступают к завершающему этапу монтажа. Эти работы должны закончить до конца июля. Строительные работы выполнены на 70%, полный ввод системы в эксплуатацию запланирован на конец сентября», — отмечается в сообщении.Производительность новых очистных сооружений будет составлять до 450 кубометров в сутки. Качественной очисткой воды будут обеспечены около 900 жителей.