В жилом квартале «Пушкино Граде» начали фасадные работы

18 ноября 2025, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом квартале бизнес-лайт «Пушкино Град» стартовали фасадные работы. Компания ДЕЛО, которая осуществляет строительство проекта в Пушкинском округе, приступила к монтажу вентилируемых фасадных систем, сообщили в подмосковном Минжиле.





На площадку привезли материалы для монтажа подсистем. Бригады уже работают на всех трёх домах первой очереди. Их общая площадь — 31 000 м².



Для облицовки выбирают премиальные материалы — натуральный кирпич и фактурную бетонную плитку. Палитру подбирали в тёплых природных оттенках, чтобы квартал выглядел современно. Такое решение помогает подчеркнуть сложную архитектуру: фасады выполняют в трёх плоскостях, из-за чего здания получают действительно выразительный и запоминающийся облик.



​Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Здесь уже смонтировали подъемники на домах № 2 и № 3, геодезисты сделали разбивку фасада, а строители начали устанавливать кронштейны.В «Пушкино Граде» применяют технологию навесного вентилируемого фасада — это стандарт для объектов бизнес-класса.





«Многослойная конструкция с утеплителем предотвращает теплопотери зимой и защищает от жары летом, что позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование. Вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем обеспечивает вывод излишней влаги, предотвращая разрушение несущих конструкций и значительно увеличивая срок службы здания. «Дышащая» система способствует формированию благоприятного микроклимата внутри квартир», — рассказал гендиректор девелоперской компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.