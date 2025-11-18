В жилом квартале «Пушкино Граде» начали фасадные работы
В жилом квартале бизнес-лайт «Пушкино Град» стартовали фасадные работы. Компания ДЕЛО, которая осуществляет строительство проекта в Пушкинском округе, приступила к монтажу вентилируемых фасадных систем, сообщили в подмосковном Минжиле.
На площадку привезли материалы для монтажа подсистем. Бригады уже работают на всех трёх домах первой очереди. Их общая площадь — 31 000 м².
Для облицовки выбирают премиальные материалы — натуральный кирпич и фактурную бетонную плитку. Палитру подбирали в тёплых природных оттенках, чтобы квартал выглядел современно. Такое решение помогает подчеркнуть сложную архитектуру: фасады выполняют в трёх плоскостях, из-за чего здания получают действительно выразительный и запоминающийся облик.
Здесь уже смонтировали подъемники на домах № 2 и № 3, геодезисты сделали разбивку фасада, а строители начали устанавливать кронштейны.В «Пушкино Граде» применяют технологию навесного вентилируемого фасада — это стандарт для объектов бизнес-класса.
«Многослойная конструкция с утеплителем предотвращает теплопотери зимой и защищает от жары летом, что позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование. Вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем обеспечивает вывод излишней влаги, предотвращая разрушение несущих конструкций и значительно увеличивая срок службы здания. «Дышащая» система способствует формированию благоприятного микроклимата внутри квартир», — рассказал гендиректор девелоперской компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.«Пушкино Град» строят на северо-востоке Подмосковья, в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в черте города Пушкино. Проект включает 21 дом переменной этажности и полноценную городскую инфраструктуру. В квартале также построят школу на 1275 мест, два детских сада на 625 мест, поликлинику на 167 посещений в смену и собственный акватермальный комплекс.
В Подмосковье девелоперы — ФСК, Гранель, Самолет, ПИК, Сити21, Брусника и другие — вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.