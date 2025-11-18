Подмосковные единороссы рассказали о новой системе обучения врачей
Студенты медвузов, обучающиеся на бюджетных местах, теперь будут проходить ординатуру по целевому договору с государством и отрабатывать три года в бюджетных медучреждениях под руководством наставников. Это нововведение обеспечит поликлиники и больницы страны квалифицированными кадрами, отметили в подмосковном отделении партии «Единая Россия».
Для тех молодых врачей, которые не станут отрабатывать положенный срок в госклиниках, предусмотрены санкции: выплата стоимости обучения в трёхкратном размере.
«Обеспечение медицинских учреждений кадрами является одним из важнейших пунктов Народной программы «Единой России». Государство инвестирует в обучение будущего специалиста, а затем, через институт наставничества, помогает ему состояться как профессионалу именно там, где он больше всего нужен», — сказал председатель комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он добавил, что в Подмосковье зарплата среднего медперсонала составляет более 90 тысяч рублей, а специалистов — свыше 164 тысяч рублей. Кроме того, в регионе действует комплекс мер поддержки медицинских работников, включая различные доплаты, помощь с арендой жилья, «Социальную ипотеку» и пр.