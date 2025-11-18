Подмосковные единороссы рассказали о новой системе обучения врачей

18 ноября 2025, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Студенты медвузов, обучающиеся на бюджетных местах, теперь будут проходить ординатуру по целевому договору с государством и отрабатывать три года в бюджетных медучреждениях под руководством наставников. Это нововведение обеспечит поликлиники и больницы страны квалифицированными кадрами, отметили в подмосковном отделении партии «Единая Россия».





Для тех молодых врачей, которые не станут отрабатывать положенный срок в госклиниках, предусмотрены санкции: выплата стоимости обучения в трёхкратном размере.





«Обеспечение медицинских учреждений кадрами является одним из важнейших пунктов Народной программы «Единой России». Государство инвестирует в обучение будущего специалиста, а затем, через институт наставничества, помогает ему состояться как профессионалу именно там, где он больше всего нужен», — сказал председатель комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.