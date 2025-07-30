Егорьевские хирурги спасли 95-летнюю пациентку с полной блокадой сердца

30 июля 2025, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Егорьевской больницы спасли жизнь 95-летней пациентки с пульсом 20 ударов в минуту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в больницу пожилую женщину с полной блокадой сердца. Её состояние оценивалось как крайне тяжёлое: частота сердечных сокращений снизилась до 20 ударов в минуту при норме в 60-100 ударов.

«Это очень опасное состояние, при котором может остановиться сердце. Учитывая возраст пациентки, а также соотношение пользы операции и риска возможных осложнений, мы выбрали метод имплантации постоянного кардиостимулятора. Операция длилась 35 минут. Мы установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца и подключили его конец к кардиостимулятору», – рассказал руководитель регионального сосудистого центра Егорьевской больницы Фуркат Гафуров.