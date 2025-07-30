Егорьевские хирурги спасли 95-летнюю пациентку с полной блокадой сердца
Врачи регионального сосудистого центра Егорьевской больницы спасли жизнь 95-летней пациентки с пульсом 20 ударов в минуту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи экстренно доставила в больницу пожилую женщину с полной блокадой сердца. Её состояние оценивалось как крайне тяжёлое: частота сердечных сокращений снизилась до 20 ударов в минуту при норме в 60-100 ударов.
«Это очень опасное состояние, при котором может остановиться сердце. Учитывая возраст пациентки, а также соотношение пользы операции и риска возможных осложнений, мы выбрали метод имплантации постоянного кардиостимулятора. Операция длилась 35 минут. Мы установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца и подключили его конец к кардиостимулятору», – рассказал руководитель регионального сосудистого центра Егорьевской больницы Фуркат Гафуров.Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и начала первый этап реабилитации. В ближайшее время её выпишут.
Как напомнили в министерстве, региональный сосудистый центр Егорьевской больницы выполняет все операции на сердце бесплатно. Это стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов, электрофизиологические исследования и радиочастотные абляции.