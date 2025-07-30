Обучение в школах будущих родителей в Подмосковье прошли более 24 тыс. человек
Свыше 24 тысяч человек прошли обучение в подмосковных школах будущих родителей с начала текущего года. На занятиях рассказывают о подготовке к родам и об уходе за младенцем. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Уроки в школах будущих родителей проводят неонатологи, акушеры-гинекологи, перинатальные психологи и другие специалисты.
«В таких школах будущие родители могут узнать о процессе беременности и родов, послеродовом периоде, основах ухода за новорожденным, грудном вскармливании и многом другом», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Расписание занятий в школах будущих родителей публикуют на сайтах медицинских учреждений Подмосковья.