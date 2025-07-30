Обучение в школах будущих родителей в Подмосковье прошли более 24 тыс. человек

30 июля 2025, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 24 тысяч человек прошли обучение в подмосковных школах будущих родителей с начала текущего года. На занятиях рассказывают о подготовке к родам и об уходе за младенцем. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Уроки в школах будущих родителей проводят неонатологи, акушеры-гинекологи, перинатальные психологи и другие специалисты.





«В таких школах будущие родители могут узнать о процессе беременности и родов, послеродовом периоде, основах ухода за новорожденным, грудном вскармливании и многом другом», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.