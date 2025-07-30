В августе в Подмосковье проведут 12 выездных донорских акций

30 июля 2025, 15:58

оригинал Фото: istockphoto.com/StockerThings

Выездные акции по сбору донорской крови проведут в августе в двенадцати городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





4 августа выездная донорская акция состоится в Дубне, 6 августа — в Люберцах, 7 августа — в Мытищах, 11 августа — в Электростали, 14 августа — в Талдоме, 15 августа — в Домодедове, 18 августа — в Дубне, 21 августа — в Балашихе, 26 августа — в Жуковском, 27 августа — в Можайске и 29 августа — в Солнечногорске и Шатуре.





«Выездные акции позволяют жители Подмосковья сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в города, где есть учреждения службы крови», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.