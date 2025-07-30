Красногорские врачи рассказали, как доставали из живота мужчины проволоку, с которой он ходил две недели

30 июля 2025, 15:06

В Подмосковье из живота мужчины достали проволоку, с которой он ходил две недели

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской больницы извлекли из живота пациента проволоку, с которой он ходил две недели. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмное отделение обратился 66-летний пациент с жалобами на резкие боли в животе. При осмотре врачи выявили у него плотное, болезненное образование справа от пупка размером 4×5 см. Как оказалось, мужчина очищал газонокосилку металлической дисковой щёткой. При этом он работал без защитной одежды. В процессе работы несколько щетинок отлетели в его сторону. Однако он не придал этому значения.

«В ходе хирургического вмешательства мы извлекли инородное тело, которое располагалось в толще тканей и вызывало сильную боль. Операция проводилась под контролем УЗИ. Она завершилась успешно. Сейчас пациент проходит лечение для купирования остаточного воспалительного процесса. В ближайшее время его выпишут», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.