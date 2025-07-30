Красногорские врачи рассказали, как доставали из живота мужчины проволоку, с которой он ходил две недели
В Подмосковье из живота мужчины достали проволоку, с которой он ходил две недели
Врачи Красногорской больницы извлекли из живота пациента проволоку, с которой он ходил две недели. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение обратился 66-летний пациент с жалобами на резкие боли в животе. При осмотре врачи выявили у него плотное, болезненное образование справа от пупка размером 4×5 см. Как оказалось, мужчина очищал газонокосилку металлической дисковой щёткой. При этом он работал без защитной одежды. В процессе работы несколько щетинок отлетели в его сторону. Однако он не придал этому значения.
«В ходе хирургического вмешательства мы извлекли инородное тело, которое располагалось в толще тканей и вызывало сильную боль. Операция проводилась под контролем УЗИ. Она завершилась успешно. Сейчас пациент проходит лечение для купирования остаточного воспалительного процесса. В ближайшее время его выпишут», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.Медик объяснил, что несвоевременное удаление инородного тела может вызвать абсцесс, флегмону, хроническое воспаление и даже заражение крови. Оперативное обращение за медицинской помощью снижает риск осложнений.
Если после любой травмы ощущается боль, наблюдаются отёк, покраснение, гнойные выделения из раны или есть подозрение на попадание инородного предмета, нужно сразу обратиться к врачу. Пытаться извлечь предмет самостоятельно не нужно – это может вызвать инфицирование раны.