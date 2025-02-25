Егорьевские врачи избавили пациентку от запущенной множественной миомы матки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Егорьевской больницы успешно прооперировали женщину с множественной миомой матки больших размеров. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 52-летняя женщина с жалобами на боли в животе. Обследование выявило у неё множественную миому матки, состоявшую из четырёх узлов диаметром от 6 до 9 см. Размеры соответствовали 20 неделям беременности.
В министерстве напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, даже если у них нет патологий и жалоб. Выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.
Читайте также:
В Детском центре им. Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца
Подмосковные хирурги прооперировали 195-килограммовую пациентку
Подмосковный гастроэнтеролог Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице
«Миома матки – одна из распространенных женских патологий. Но часто женщины даже после постановки этого диагноза не решаются на лечение. Однако отсрочка всегда приводит только к осложнению диагноза. Мы провели малоинвазивное вмешательство и через несколько проколов удалили новообразование», – рассказал об операции заведующий акушерско-гинекологическим отделением больницы Владислав Каданцев.Сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо.
В министерстве напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, даже если у них нет патологий и жалоб. Выявленные на ранней стадии заболевания эффективнее поддаются лечению.
Читайте также:
В Детском центре им. Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца
Подмосковные хирурги прооперировали 195-килограммовую пациентку
Подмосковный гастроэнтеролог Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице
Лора Луганская