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Подмосковный гастроэнтеролог Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице

Гастроэнтеролог рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице
Фото: iStock / JackF

Фото: iStock / JackF

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Выбор продуктов напрямую влияет на самочувствие, особенно пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом следует помнить, выбирая продукты к Масленице, главным угощением которой считаются блины, сообщила врач-гастроэнтеролог, заведующая детской поликлиникой №2 Московского областного центра охраны материнства и детства Алия Сагангалиева.
Первым делом она советует внимательно отнестись к выбору муки. Отдавать предпочтение лучше цельнозерновой, так как она богаче клетчаткой. Нужно внимательно смотреть на срок годности, а также проверить муку на посторонние запахи.
«Что касается яиц, необходимо узнать дату их сортировки. Скорлупа должна быть чистой и без трещин. Выбирайте яйца проверенных производителей. По российским стандартам, на каждом должен стоять штамп с определённой маркировкой. Это позволяет установить категорию яиц и максимальный срок их хранения. Мытые яйца хранятся не более 12 дней», – предупредила Сагангалиева, слова которой приводи пресс-службе подмосковного Минздрава.
Молочные продукты – молоко и сметана – должны быть свежими. При выборе молока следует изучить информацию на упаковке. Слишком жирные продукты хуже усваивает организм. А в сливочном масле не должно быть растительных жиров.
«Отдельная тема – начинки. Творог должен быть сухим и рассыпчатым, мясо свежим и без подозрительного запаха. Фрукты и ягоды не должны иметь признаков гниения», – заключила специалист.
Она добавила, что не стоит гнаться за дешевизной, так как залог вкусных и безопасных блинов – именно качественные ингредиенты.

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В Подмосковье 23 февраля прошло более 520 патриотических мероприятий
24 февраля 2025, 18:17

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Больше 86 тыс. подмосковных активистов приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
В Щёлкове ребята из военно-патриотических объединений провели строевой смотр «Равнение на знамя». В мытищинском молодёжном центре «Импульс» состоялась встреча с ветеранами боевых действий в рамках проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах». В Шатуре соревновались в тактической медицине, учились сердечно-лёгочной реанимации, как останавливать кровотечения, накладывать шины при переломах, эвакуировать пострадавших. Кроме того, молодёжь привела в порядок памятники, воинские захоронения. Ребята навестили ветеранов и вручили им памятные юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне.
«23 февраля – праздник доблести, преданности и отваги. В этот день мы отдаём дань уважения героям Великой Отечественной войны, вспоминаем погибших за независимость нашей страны, благодарим тех, кто по заветам дедов защищает прямо сейчас нашу Родину в зоне СВО. Это праздник настоящих мужчин, готовых в любой момент встать на защиту Родины», – сказала руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Всего в День защитника Отечества во всех округах региона прошло свыше 520 патриотических мероприятий.

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Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний счётчиков
24 февраля 2025, 17:42

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Приём показаний счётчиков электроэнергии в Московской области завершится в среду, 26 февраля, об этом жителям региона напомнили в пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Показания счётчиков электричества принимаются до 26 числа каждого месяца. А сроки приёма показаний счётчиков тепла и воды можно в личном кабинете Московского областного единого расчётного центра в разделе «Счётчики», — отмечается в сообщении.
Передать показания счётчиков жители Подмосковья могут через голосового помощника МосОблЕИРЦ по телефону 8-499- 444-01-00, звонки принимаются ежедневно с 6 утра до 23:00. Кроме того, показания можно внести в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» или передать данные лично — в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ.

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Подмосковный омбудсмен Мишонова прояснила судьбу родившейся в аэропорту Антальи девочки
Мишонова прояснила судьбу родившейся в аэропорту Антальи девочки
24 февраля 2025, 17:20

Ксения Мишонова (Фото: @ostorozhnodeti)

Власти Турции пока не передали российский стороне девочку, родившуюся в аэропорту Антальи в октябре прошлого года.
Об этом «Радио 1» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
«Турецкие власти не передают нам ребёнка. Видимо, ждали приговора суда. Все зависящие от нас шаги мы сделали, все документы оформлены, все ходатайства отосланы турецкой стороне. Сейчас я не очень понимаю, что их задерживает и что мешает им передать нам ребёнка», – отметила подмосковный детский омбудсмен.
Как подчеркнула Мишонова, жизнеустройством ребёнка будут заниматься органы опеки и попечительства той территории, где он будет проживать и где будет зарегистрирован. Но у неё есть вопросы к бабушке новорождённой.
«У меня как у гражданина много вопросов к бабушке, к её участию. Её суд в Турции оправдал. Но мы все понимаем, что она присутствовала в момент родов. У ребёнка была перерезана пуповина. Кто это сделал? Кто видел, что новорождённую окунули в унитаз, пытались от неё избавиться? Кто помог матери выйти из туалета и подняться на борт, чтобы улететь обратно в Россию? У меня есть вопросы, а у правосудия их нет», – обратила внимание собеседница «Радио 1».
Ранее бабушка ребёнка и мать осуждённой высказала желание оформить опеку над внучкой. Поступали также сообщения об аналогичном желании отца новорождённой. Есть и ещё один претендент на право воспитывать девочку.
«Пока у меня нет информации о каких-то предложениях взять на воспитание девочку со стороны отца. Ко мне никто не обращался. Я знаю, что есть желание отца матери, то есть дедушки, забрать ребёнка. Это предложение у нас есть, оно зафиксировано в органах опеки. Они и будут решать. Сейчас главное – вернуть девочку в Россию. На неё уже оформили свидетельство о рождении и загранпаспорт, который позволяет вывезти малышку на родину», – заключила Мишонова.
Ранее сообщалось, что турецкий суд приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Московской области, которая, возвращаясь с отдыха, родила и оставила дочь в аэропорту Антальи. Сама она утверждает, что не знала о своей беременности, и появление на свет новорождённой стало для неё шоком.

Мать молодой женщины, находившуюся в это время на месте событий, за день до этого судьи оправдали.

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В России заработал онлайн-сервис по защите прав предпринимателей
24 февраля 2025, 16:47

Фото: istockphoto.com/simpson33

Онлайн-сервис «360º», направленный на защиту прав предпринимателей, а также получение от них обратной связи о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, запустила Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства на платформе МСП.рф, сообщает пресс-служба корпорации.
«Через сервис предприниматели смогут заявить о различных нарушениях — в том числе, о нарушениях со стороны заказчиков при проведении закупок, включая срыв сроков оплаты по выполненным договорам. Обращений в службу «360º» будут рассмотрены корпорацией в срок до десяти рабочих дней с момента обращения», — говорится в сообщении.
Для доступа к сервису нужно авторизоваться через «Госуслуги». Телефон техподдержки сервиса: 7-800-100-11-00.

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Мишонова: брошенную в аэропорту Антальи малышку готовы перевезти в Подмосковье
24 февраля 2025, 16:34

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Девочку, родившуюся в аэропорту турецкой Антальи в октябре прошлого года, готовы перевезти в Подмосковье, но турецкие власти пока не разрешили вернуть её в Россию.
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
«Ждём решения турецких властей о передаче малышки российской стороне для дальнейшего жизнеустройства. У нас всё давно готово к её перевозке на родину. Уже четыре месяца ребёнок находится в турецком приюте, хотя является гражданином России», – сказала Мишонова Агентству городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что турецкий суд приговорил жительницу Московской области, которая родила и оставила дочь в аэропорту Антальи, к 15 годам тюрьмы.

Сама она утверждает, что не знала о своей беременности, и появление на свет новорождённой стало для неё шоком.

Бабушка ребёнка и мать осуждённой высказала желание оформить опеку над внучкой.

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