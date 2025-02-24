Подмосковный гастроэнтеролог Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице

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Выбор продуктов напрямую влияет на самочувствие, особенно пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом следует помнить, выбирая продукты к Масленице, главным угощением которой считаются блины, сообщила врач-гастроэнтеролог, заведующая детской поликлиникой №2 Московского областного центра охраны материнства и детства Алия Сагангалиева.
Первым делом она советует внимательно отнестись к выбору муки. Отдавать предпочтение лучше цельнозерновой, так как она богаче клетчаткой. Нужно внимательно смотреть на срок годности, а также проверить муку на посторонние запахи.
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«Что касается яиц, необходимо узнать дату их сортировки. Скорлупа должна быть чистой и без трещин. Выбирайте яйца проверенных производителей. По российским стандартам, на каждом должен стоять штамп с определённой маркировкой. Это позволяет установить категорию яиц и максимальный срок их хранения. Мытые яйца хранятся не более 12 дней», – предупредила Сагангалиева, слова которой приводи пресс-службе подмосковного Минздрава.Молочные продукты – молоко и сметана – должны быть свежими. При выборе молока следует изучить информацию на упаковке. Слишком жирные продукты хуже усваивает организм. А в сливочном масле не должно быть растительных жиров.
«Отдельная тема – начинки. Творог должен быть сухим и рассыпчатым, мясо свежим и без подозрительного запаха. Фрукты и ягоды не должны иметь признаков гниения», – заключила специалист.Она добавила, что не стоит гнаться за дешевизной, так как залог вкусных и безопасных блинов – именно качественные ингредиенты.
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Лора Луганская