В Детском центре им. Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца

Фото: @roshal_kids
Кардиохирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённого с критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Врачи клиники заранее готовились к рождению Егора вместе с медиками перинатального центра Балашихи. Артерии, отводящие кровь от сердца ребёнка, были неверно соединены. Помимо этого, у малыша было крайне маленькое межпредсердное сообщение. Если бы ему не оказали помощь в первые часы жизни, это привело бы к смерти ребёнка», – говорится в сообщении.Фото: @roshal_kids
Уже на четвёртый час жизни малыш был в операционной.
«Мы выполнили эндоваскулярную операцию и создали межпредсердное сообщение. С помощью катетера, проведённого через сосуд в бедре, расширили отверстие баллоном. Через несколько дней провели радикальную коррекцию порока – операцию в условиях искусственного кровообращения. Анатомия сердца маленького пациента полностью восстановлена», – рассказал кардиохирург Андрей Свободов.Как отметили в ДКЦ, благодаря слаженной работе врачей жизнь новорождённого удалось спасти. Теперь он полностью здоров.
Читайте также:
Подмосковные хирурги прооперировали 195-килограммовую пациентку
Подмосковный гастроэнтеролог Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице
В Подмосковье открылось 15 новых медицинских учреждений
Лора Луганская