В Пушкинском округе рассмотрели жалобы жителей на медицинские услуги

30 июня 2025, 17:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова вместе с представителями общественности и специалистами в области здравоохранения посетила Муниципальный центр управления регионом. Цель визита — анализ обращений граждан, касающихся работы системы здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.