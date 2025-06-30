В Пушкинском округе рассмотрели жалобы жителей на медицинские услуги
Заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова вместе с представителями общественности и специалистами в области здравоохранения посетила Муниципальный центр управления регионом. Цель визита — анализ обращений граждан, касающихся работы системы здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе встречи обсудили ключевые проблемные темы: удобство записи на приём, доступность медицинской помощи и качество взаимодействия с врачами. Особое внимание уделили выявлению подразделений больниц, требующих доработки, и разработке мер по повышению качества услуг.
Как отметила Ольга Жданова в своём Telegram-канале, обратная связь жителей помогает быстро реагировать на проблемы и укреплять доверие к медицине.
Для оперативной коммуникации с населением в Пушкинском округе действуют медицинские чаты в Telegram: «Пушкино. Здоровье», «Ивантеевка. Здоровье», «Красноармейск. Здоровье». Проект был инициирован Общественной палатой региона и поддержан Минздравом и Главным управлением социальных коммуникаций Подмосковья.
В чатах жители могут задать вопросы по записи к врачу, срокам оказания помощи или этическим вопросам. Среднее время ответа — около двух часов. Также там регулярно размещают полезную информацию о вакцинации, диспансеризации и профилактике заболеваний.
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