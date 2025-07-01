В Подмосковье в этом году планируют привлечь около 230 «земских» медиков

01 июля 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 230 новых сотрудников планируется привлечь в медицинские учреждения Московской области по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» мы планируем привлечь на отдалённые территории Подмосковья 203 врача и 23 фельдшера. Каждый из ни получит денежную выплату в размере до полутора миллионов и 750 тысяч рублей соответственно», — сказал зампред правительства региона — глава Минздрава Московской области Максим Забелин.