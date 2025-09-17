Достижения.рф

В Егорьевске ищут подрядчика на строительство котельной

Блочно-модульную котельную мощностью 1600 кВт планируют построить в Егорьевске. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную по адресу: город Егорьевск, улица Октябрьская, дом №121. Завершить работы планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 55 миллионов 800 тысяч рублей. Заявки на подряд принимаются до 29 сентября.

Финансирование строительства предусмотрено из подмосковного и окружного бюджетов.
Лев Каштанов

