В Егорьевске ищут подрядчика на строительство котельной

17 сентября 2025, 17:47

оригинал Фото: медиасток.рф

Блочно-модульную котельную мощностью 1600 кВт планируют построить в Егорьевске. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную по адресу: город Егорьевск, улица Октябрьская, дом №121. Завершить работы планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.