Народная программа помогла обновить 13 километров дорог в Егорьевске

30 сентября 2025, 15:47

оригинал Фото: Отделение «Единой России» в округе Егорьевск

В Егорьевске завершили ремонт 24 участков дорог общей протяжённостью 13 километров. Работы провели по Народной программе «Единой России». Всего на ремонт в этом году выделили 247 миллионов рублей из бюджетов разных уровней, сообщили в пресс-службе ЕР.





За этот год в порядок привели дороги в самом Егорьевске и сельских населённых пунктах, в том числе подъезд к СНТ «Автомобилист». Накануне завершили капитальный ремонт дороги на улице Зинаиды Самсоновой.





«В основе программы ремонтных работ — наказы и обращения жителей. По 24 объектам с общей протяжённостью 13 километров работы уже завершены», — рассказал руководитель фракции «Единой России» в местном Совете, муниципальный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Павел Фокин.