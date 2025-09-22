Студенты Егорьевского колледжа стали призёрами Всероссийской студвесны
С 15 по 21 сентября в Ставрополе проходил Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», в котором участвовали около 2000 студентов со всей страны с более чем 1000 работами в 10 творческих направлениях. Московскую область на фестивале представляли студенты и выпускники Егорьевского колледжа педагогики и искусства, рассказали в Администрации муниципального округа Егорьевск.
Студент сценического отделения колледжа Кирилл Бахнаков стал лауреатом III степени в номинации «Художественное слово» с монологом «Актер» Михаила Зощенко. Произведение рассказывает об актёре-любителе, который вышел на сцену неподготовленным, из-за чего пьеса пошла не по плану.
Лауреатом II степени в номинации «Современный танец» стала Ольга Учаева с номером «Корни всего живого», финалистка фестиваля современного танца «Город танцует в парках».
В прошлом году на студвесне лауреатом I степени в номинации «Джазовый вокал» стала Софья Буянова, второе место взяли Ольга Учаева и Хореографический ансамбль «Миллениум». Педагоги колледжа получили благодарность за подготовку студентов.
