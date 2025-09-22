Студенты Егорьевского колледжа стали призёрами Всероссийской студвесны

22 сентября 2025, 18:41

оригинал Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Егорьевск

С 15 по 21 сентября в Ставрополе проходил Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», в котором участвовали около 2000 студентов со всей страны с более чем 1000 работами в 10 творческих направлениях. Московскую область на фестивале представляли студенты и выпускники Егорьевского колледжа педагогики и искусства, рассказали в Администрации муниципального округа Егорьевск.