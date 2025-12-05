Егорьевский суд избрал меру пресечения четырём сотрудникам рехаба в Подмосковье

05 декабря 2025, 21:19

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Егорьевский суд заключил под стражу руководителя и троих сотрудников реабилитационного центра. Ещё один работник рехаба отправлен под домашний арест.





Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.



«По версии обвинения, гражданин создал организованную группу для незаконного лишения свободы двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, под предлогом лечения от наркотической, алкогольной и других видов зависимостей. В составе этой группы под руководством первого арестованного, согласно распределённым ролям, действовали ещё три человека. Они охраняли подопечных и применяли к ним физическое насилие», – говорится в сообщении.