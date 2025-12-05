Достижения.рф

Егорьевский суд избрал меру пресечения четырём сотрудникам рехаба в Подмосковье

Егорьевский суд заключил под стражу руководителя и троих сотрудников реабилитационного центра. Ещё один работник рехаба отправлен под домашний арест.



Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

«По версии обвинения, гражданин создал организованную группу для незаконного лишения свободы двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, под предлогом лечения от наркотической, алкогольной и других видов зависимостей. В составе этой группы под руководством первого арестованного, согласно распределённым ролям, действовали ещё три человека. Они охраняли подопечных и применяли к ним физическое насилие», – говорится в сообщении.
Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение в незаконном лишении свободы.

По предварительным данным следствия, с 2022 года до момента задержания обвиняемые незаконно удерживали в рехабе постояльцев, в том числе несовершеннолетних. К ним систематически применяли насилие.

Ранее сообщалось, что Видновский суд отправил под стражу сотрудников другого реабилитационного центра, которым руководил блогер Максим Антонов.
