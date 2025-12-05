В Видном арестовали трёх обвиняемых в насилии сотрудников подмосковного рехаба
Видео: t.me/Mos_obl_sud
Видновский суд отправил пол стражу трёх сотрудников реабилитационного центра в Подмосковье, обвиняемых в насилии.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
«Троим сотрудникам реабилитационного центра, генеральным директором которого является блогер Максим Антонов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Фигурантам предъявили обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц», – говорится в сообщении.До этого Видновский суд избрал самому Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось, что обвиняемые держали под замком в частном доме под городом Видное 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Подопечных били, ограничивали в еде и воде, давали препараты без медицинских назначений.