В Химкинский суд поступило дело о хищении более 215 млн рублей у института МВД
Уголовное дело подрядчиков, присвоивших более 215 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Белгородского юридического института МВД имени Путилина, поступило в Химкинский суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
По делу обвиняется организованная группа из шести человек.
«По версии обвинения, участники группы заключили госконтракт на реконструкцию Белгородского института МВД и получили выделенные на это 215 млн рублей. При этом они не собирались исполнять контракт и не имели для этого реальной возможности», — говорится в сообщении.Первое заседание по делу состоится 11 декабря.
Отмечается также, что институт подал гражданский иск о взыскании похищенной суммы.