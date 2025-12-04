В Химкинский суд поступило дело о хищении более 215 млн рублей у института МВД

04 декабря 2025, 15:59

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Уголовное дело подрядчиков, присвоивших более 215 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Белгородского юридического института МВД имени Путилина, поступило в Химкинский суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По делу обвиняется организованная группа из шести человек.





«По версии обвинения, участники группы заключили госконтракт на реконструкцию Белгородского института МВД и получили выделенные на это 215 млн рублей. При этом они не собирались исполнять контракт и не имели для этого реальной возможности», — говорится в сообщении.