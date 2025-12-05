Жительнице Подмосковья дали 17 лет за заказное убийство мужа

05 декабря 2025, 11:59

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Московский областной суд приговорил Виорику Кондратюк, обвиняемую в заказном убийстве мужа, к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Официально установлено, что сначала Кондратюк пыталась убить мужа самостоятельно — она отравила его наркотиками, но мужчина выжил. Тогда Виорика наняла на убийство своего любовника. За эту «работу» она пообещала ему почти два миллиона рублей, а после совершения преступления расплатилась купюрами из банка приколов.





«Виорику Кондратюк признали виновной в покушении на убийство, организации убийства из корыстных побуждений по найму и незаконном хранении наркотических средств», — говорится в сообщении.