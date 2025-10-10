Егорьевский ветеран спорта Лагутин стал чемпионом мира по борьбе

10 октября 2025, 21:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Егорьевск

Ветеран спорта из Егорьевска Олег Лагутин завоевал золото чемпионата мира по борьбе в венгерском городе Татабанье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





На мировом первенстве среди ветеранов российские вольники завоевали пять золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Одну из ярких побед принёс команде Лагутин, одолевший соперников из США, Канады и Венгрии в категории до 88 кг.

«Этот успех стал результатом огромной работы и спортивного долголетия. Поздравляю Олега с выдающимся достижением! Завоевать титул чемпиона мира всегда невероятно почётно и сложно. Его победа – не только личный триумф, но и мощный стимул для развития всего спортивного сообщества нашего округа. Настоящий спорт не имеет возрастных границ, а целеустремлённость и трудолюбие приводят к самым высоким результатам», – сказал глава муниципалитета Дмитрий Викулов.