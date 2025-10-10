Достижения.рф

Каратисты Подмосковья завоевали 34 медали Всемирных игр национальных единоборств

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Десять золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ в рамках II Всемирных игр национальных единоборств World Traditional Combat Games. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Три медали — золотую, серебряную и бронзовую — выиграла в рамках чемпионата мира Мария Колесникова. Золото чемпионата завоевала также Софья Изотова, серебро — Оксана Романова, а бронзовые медали — Вероника Любезнова и Глеб Ваделов.

«Высшие награды первенства мира получили подмосковные спортсмены Иван Бондарь, Сергей Голов, Ибрагим Микаилов, Екатерина Цурикова, Глеб Ваделов, Яна Берман и Илья Солодовник», — говорится в сообщении.
Серебряные медали первенства завоевали Ангелина Поспелова, Дарья Заноча, Захар Хридин, Давид Ниматов, Егор Григорьев и Мадина Шарифова, Мария Лоскутова, Валерия Хрусталева, Захид Рахманбердиев, Кирилл Чугунов и Сергей Ветрич.

А на третью ступень пьедестала почёта поднялись Норайр Антонян, Демир Рахманбердиев, Артём Худоян, Кирилл Борш, Макар Гоман, Арсений Костылев, Вадим Лосев и Ярослава Данильченко.
Лев Каштанов

