Подмосковная дзюдоистка Босиек стала призёром первенства мира

10 октября 2025, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Международной федерации дзюдо

Эвелина Босиек из Московской области в составе сборной России завоевала бронзовую медаль первенства мира по дзюдо в командном зачёте. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.







«Босиек выступала в весовой категории до 57 кг. В первой схватке сборная России уверенно победила команду Канады. Следующая встреча с родоначальниками дзюдо, сборной Японии, завершилась не в пользу россиянок. Соревнования с командой Германии принесли нашим дзюдоистам ещё одну победу. В схватке за третье место в командном зачёте команда была сильнее соперников из Турции», – рассказали в министерстве.