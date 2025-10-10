Подмосковная дзюдоистка Босиек стала призёром первенства мира
Эвелина Босиек из Московской области в составе сборной России завоевала бронзовую медаль первенства мира по дзюдо в командном зачёте. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Босиек выступала в весовой категории до 57 кг. В первой схватке сборная России уверенно победила команду Канады. Следующая встреча с родоначальниками дзюдо, сборной Японии, завершилась не в пользу россиянок. Соревнования с командой Германии принесли нашим дзюдоистам ещё одну победу. В схватке за третье место в командном зачёте команда была сильнее соперников из Турции», – рассказали в министерстве.Бронзу первенства мира российская сборная разделила с бразильскими спортсменами. Победителями стали японские дзюдоисты, на втором месте финишировали французы.
По итогам личного первенства мира среди юниоров и юниорок до 21 года сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте.
Соревнования проходили с 2 по 9 октября в столице Перу Лиме.