Егорьевской больнице передали два наркозно-дыхательных аппарата

14 августа 2026, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два высокотехнологичных наркозно-дыхательных аппарата получило реанимационное отделение Егорьевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Важнейшей деталью таких аппаратов является встроенный газоанализатор: он в режиме реального времени предоставляет информацию об уровне кислорода и углекислого газа, что позволяет врачам контролировать концентрацию анестетиков.





«Это универсальное оборудование: оно подходит как для взрослых пациентов, так и для самых маленьких — детей весом от одного килограмма», — рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Глущенко.