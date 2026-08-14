В поликлиниках Люберец проведут субботний Единый день диспансеризации

14 августа 2026, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Единый день диспансеризации проведут во всех поликлиниках округа Люберцы в субботу, 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





За один выходной день жители округа в возрасте от 18 лет смогут пройти разные обследования и проконсультироваться у специалистов.





«Регулярное прохождение диспансеризации — это не просто формальность, а ответственное отношение к своему здоровью. Многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, и человек чувствует себя абсолютно здоровым. Именно обследования позволяют врачам выявить их, когда лечение максимально эффективно и менее затратно», — сказала заместительница главврача Люберецкой больницы Нелли Вишнякова.