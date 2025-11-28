Егорьевцы собирают для пациентов детских больниц «Коробки храбрости»

28 ноября 2025, 20:31

Фото: пресс-служба администрации м. о. Егорьевск

В Егорьевске проходит ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости» для поддержки детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





В течение двух недель в рамках акции жители муниципалитета наполняли специальные контейнеры в магазинах сети «КанцПарк» и общественной приёмной «Единой России» игрушками, раскрасками, наборами для творчества, головоломками и детскими книжками.

«Мы хотим подарить радость детям, которые находятся в больницах и не видят праздничных приготовлений, а проходят сложные и болезненные медицинские процедуры. Почти ничего не стоит, покупая что-то к Новому году, добавить в корзину хотя бы одну игрушку для этих ребят. Мы своим примером призываем всех молодых людей присоединиться к акции», — сказал исполняющий обязанности руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Игорь Демянчук.