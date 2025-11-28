Егорьевцы собирают для пациентов детских больниц «Коробки храбрости»
В Егорьевске проходит ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости» для поддержки детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В течение двух недель в рамках акции жители муниципалитета наполняли специальные контейнеры в магазинах сети «КанцПарк» и общественной приёмной «Единой России» игрушками, раскрасками, наборами для творчества, головоломками и детскими книжками.
«Мы хотим подарить радость детям, которые находятся в больницах и не видят праздничных приготовлений, а проходят сложные и болезненные медицинские процедуры. Почти ничего не стоит, покупая что-то к Новому году, добавить в корзину хотя бы одну игрушку для этих ребят. Мы своим примером призываем всех молодых людей присоединиться к акции», — сказал исполняющий обязанности руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Игорь Демянчук.Подарки для маленьких пациентов собирали также в школе №12 и Дворце спорта «Егорьевск». К сбору присоединились глава округа Дмитрий Викулов и местные депутаты.
Принять участие в акции до 1 декабря могут все желающие. Пункты приёма в Егорьевске находятся в магазинах канцелярских товаров в 1-й микрорайоне, в д. 7А; на ул. Советской в д. 121; а также в общественной приёмной «Единой России» на проспекте Ленина в д. 14.
Собранные вещи передадут в Егорьевскую больницу, а также в «Добрую комнату» Егорьевской детской поликлиники.